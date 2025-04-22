Кишинів прокоментував заяви в РФ про впійманих "диверсантів з Молдови"

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що Росія не надавала Молдові офіційної інформації про затримання громадян країни, яких нібито завербували українські спецслужби для диверсій проти РФ.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Міхай Попшой сказав, що Молдова не отримувала від РФ підтвердження стосовно затримання чотирьох громадян Молдови – про що у Росії заявили в середині квітня, назвавши їх "завербованими Україною диверсантами".

"На жаль, ми поки не отримали від російської влади офіційного підтвердження щодо цього питання. Але я бачив журналістські розслідування, опубліковані в російських опозиційних виданнях в екзилі. Там є підтвердження, що цих осіб затримали ще у 2024 році", – зазначив міністр.

Зокрема, видання The Insider писало, що згаданих осіб затримали ще у 2023-2024 роках.

"Скоріш за все, зараз це "димова завіса", щоб відволікти увагу від жахливого удару по Сумах у Вербну неділю, внаслідок якої загинули десятки абсолютно невинних людей", – сказав міністр, нагадавши також про удар РФ по житлових кварталах Кривого Рогу 4 квітня.



На уточнювальні питання про те, чи звертались ці затримані за консульською допомогою до Молдови, міністр не дав конкретної відповіді, зазначивши лише, що коли такі запити надходять, то консульські установи Молдови надають необхідну допомогу, незалежно від країни.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду за пів року ще не вирішила, чи приймати вірчі грамоти посла РФ.

Водночас глава МЗС пояснив, що видворяти російського посла не хочуть, оскільки це було б "ескалацією, наслідки якої важко передбачити".