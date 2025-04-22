Кишинев отреагировал на заявления РФ о пойманных "диверсантах из Молдовы"

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что Россия не предоставляла Молдове официальной информации о задержании граждан страны, которых якобы завербовали украинские спецслужбы для диверсий против РФ.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Михай Попшой сказал, что Молдова не получала от РФ подтверждения относительно задержания четырех граждан Молдовы – о чем в России заявили в середине апреля, назвав их "завербованными Украиной диверсантами".

"К сожалению, мы пока не получили от российских властей официального подтверждения по этому вопросу. Но я видел журналистские расследования, опубликованные в российских оппозиционных изданиях в изгнании. Там есть подтверждение, что этих лиц задержали еще в 2024 году", – отметил министр.

В частности, издание The Insider писало, что упомянутых лиц задержали еще в 2023-2024 годах.

"Скорее всего, сейчас это "дымовая завеса", чтобы отвлечь внимание от ужасного удара по Сумам в Вербное воскресенье, в результате которого погибли десятки абсолютно невинных людей", – сказал министр, напомнив также об ударе РФ по жилым кварталам Кривого Рога 4 апреля.

На уточняющие вопросы о том, обращались ли эти задержанные за консульской помощью в Молдову, министр не дал конкретного ответа, отметив лишь, что когда такие запросы поступают, то консульские учреждения Молдовы оказывают необходимую помощь, независимо от страны.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду за полгода еще не решила, принимать ли верительные грамоты посла РФ.

В то же время глава МИД пояснил, что выдворять российского посла не хотят, поскольку это было бы "эскалацией, последствия которой трудно предсказать".