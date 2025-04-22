Стармер вшанував стійкість українських військових під час візиту на базу в Англії

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер відвідав військову базу на заході Англії, де проходять навчання українські військові, та високо оцінив їхню стійкість.

Про це повідомляє Sky News, передає "Європейська правда".

Стармер звернувся до британських, новозеландських та українських військових на військовій базі на заході Англії.

Він відзначив "стійкість українців" і подякував їм за приїзд до Сполученого Королівства для проходження подальшої підготовки.

"Це вже вдруге, коли я приїжджаю, щоб побачити цю підготовку для передової в Україні, і, як і минулого разу, я відчуваю надзвичайне захоплення", – сказав він.

Стармера супроводжував прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон, який приєднався до відзначення поглиблення оборонного партнерства між двома країнами.

Лаксон також висловив захоплення українськими військовими, назвавши їх "глибоко надихаючими" та "героями".

Він підкреслив, що українці воюють у "надзвичайно несправедливій, незаконній і аморальній війні, розв’язаній Росією".

Як відомо, на території Європи навчання українських військових відбуваються переважно в межах двох програм – Interflex на чолі з Британією та ініціативи EUMAM під егідою ЄС.

Операція Interflex була ініційована восени 2022 року, в ній беруть участь понад 10 країн, які забезпечують підготовку українських військовослужбовців на території Британії.

Станом на листопад 2024-го у межах операції підготовку пройшли 50 тисяч українських військовослужбовців.