Стармер почтил стойкость украинских военных во время визита на базу в Англии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил военную базу на западе Англии, где проходят обучение украинские военные, и высоко оценил их стойкость.

Об этом сообщает Sky News, передает "Европейская правда".

Стармер обратился к британским, новозеландским и украинским военным на военной базе на западе Англии.

Он отметил "стойкость украинцев" и поблагодарил их за приезд в Соединенное Королевство для прохождения дальнейшей подготовки.

"Это уже второй раз, когда я приезжаю, чтобы увидеть эту подготовку для передовой в Украине, и, как и в прошлый раз, я чувствую чрезвычайное восхищение", – сказал он.

Стармера сопровождал премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, который присоединился к празднованию углубления оборонного партнерства между двумя странами.

Лаксон также выразил восхищение украинскими военными, назвав их "глубоко вдохновляющими" и "героями".

Он подчеркнул, что украинцы воюют в "чрезвычайно несправедливой, незаконной и аморальной войне, развязанной Россией".

Как известно, на территории Европы обучение украинских военных происходят преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Британией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.

Операция Interflex была инициирована осенью 2022 года, в ней участвуют более 10 стран, которые обеспечивают подготовку украинских военнослужащих на территории Британии.

По состоянию на ноябрь 2024-го в рамках операции подготовку прошли 50 тысяч украинских военнослужащих.