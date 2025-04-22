У Фінляндії розпочався триденний страйк держслужбовців

У вівторок, 22 квітня, у Фінляндії розпочався новий триденний страйк державних службовців.

Про це повідомив мовник Yle, передає "Європейська правда".

Як зазначається, трудовий спір щодо колективних трудових угод для державних службовців не вдалося вирішити вчора, а відтак у вівторок, 22 квітня, розпочався новий триденний страйк держслужбовців.

У страйку, зокрема, беруть участь співробітники Фінського метеорологічного інституту, поліція Східної Уусімаа та Південно-Східної Фінляндії, Поштова митниця.

Страйк розпочався о 00:01 22 квітня і завершиться о 23:59 24 квітня.

Поліцейські відділки Східної Уусімаа та Південно-Східної Фінляндії будуть закриті в дні страйку, повідомлення про злочини прийматимуться тільки онлайн.

Заяви про тимчасовий захист та притулок не прийматимуться.

Зазначається, що страйки не стосуватимуться робіт, невиконання яких загрожує життю чи здоров'ю людей або створює значний ризик для майна.

Переговори щодо колективного договору для майже 80 тисяч державних службовців та працівників у державі тривають з середини січня. Основним спірним питанням є підвищення заробітних плат.

Переговори відновляться у четвер, 24 квітня.

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