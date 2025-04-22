В Финляндии началась трехдневная забастовка госслужащих

Во вторник, 22 апреля, в Финляндии началась новая трехдневная забастовка государственных служащих.

Об этом сообщил вещатель Yle, передает "Европейская правда".

Как отмечается, трудовой спор о коллективных трудовых соглашениях для государственных служащих не удалось решить вчера, а потому во вторник, 22 апреля, началась новая трехдневная забастовка госслужащих.

В забастовке, в частности, участвуют сотрудники Финского метеорологического института, полиция Восточной Уусимаа и Юго-Восточной Финляндии, Почтовая таможня.

Забастовка началась в 00:01 22 апреля и завершится в 23:59 24 апреля.

Полицейские участки Восточной Уусимаа и Юго-Восточной Финляндии будут закрыты в дни забастовки, сообщения о преступлениях будут приниматься только онлайн.

Заявления о временной защите и убежище приниматься не будут.

Отмечается, что забастовки не будут касаться работ, невыполнение которых угрожает жизни или здоровью людей или создает значительный риск для имущества.

Переговоры по коллективному договору для почти 80 тысяч государственных служащих и работников в государстве продолжаются с середины января. Основным спорным вопросом является повышение заработных плат.

Переговоры возобновятся в четверг, 24 апреля.

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