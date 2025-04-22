Німецькі ультраправі закріпили статус найпопулярнішої партії

Рейтинг ультраправої "Альтернативи для Німеччини" продовжує зростати, утверджуючи лідерство цієї партії.

Про це свідчать результати опитування Trendbarometer на замовлення телеканалів RTL та n-tv, повідомляє "Європейська правда".

"Альтернатива для Німеччини" уперше очолила рейтинг в опитуванні Trendbarometer, здобувши 26% – на два відсоткові пункти більше, ніж минулого тижня.

Тим часом консервативний блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом, який очолюватиме майбутню коаліцію, має той самий рейтинг у 25%, що й у минулотижневому опитуванні.

Соціал-демократична партія Німеччини в опитуванні Trendbarometer зберегла свої 15%, тоді як Партія зелених та "Ліві" втратили один пункт і опустились до 11% і 9% відповідно.

Соціологи також спитали у німців, якими є їхні причини голосувати за "Альтернативу для Німеччини". 22% респондентів назвали погане управління майбутньою коаліцією ХДС/ХСС і СДПН, а 20% – "незадоволеність" нинішніми партіями.

Ще 19% назвали "достатнє обмеження імміграції" як умову для того, щоб не переходити на бік "АдН", 11% сказали, що відзначили зменшення числа "правих екстремістів" у партії. Тільки 10% заявили, що вони вважають політичну програму партії кращою за інші.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів.

Але через внутрішні суперечки в таборі консерваторів "Альтернатива для Німеччини" поступово нарощує рейтинг.

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