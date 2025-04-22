Немецкие ультраправые закрепили статус самой популярной партии

Рейтинг ультраправой "Альтернативы для Германии" продолжает расти, утверждая лидерство этой партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Trendbarometer по заказу телеканалов RTL и n-tv, сообщает "Европейская правда".

"Альтернатива для Германии" впервые возглавила рейтинг в опросе Trendbarometer, получив 26% – на два процентных пункта больше, чем на прошлой неделе.

Между тем консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем, который будет возглавлять будущую коалицию, имеет тот же рейтинг в 25%, что и в опросе на прошлой неделе.

Социал-демократическая партия Германии в опросе Trendbarometer сохранила свои 15%, тогда как Партия зеленых и "Левые" потеряли один пункт и опустились до 11% и 9% соответственно.

Социологи также спросили у немцев, каковы их причины голосовать за "Альтернативу для Германии". 22% респондентов назвали плохое управление будущей коалицией ХДС/ХСС и СДПГ, а 20% – "неудовлетворенность" нынешними партиями.

Еще 19% назвали "достаточное ограничение иммиграции" как условие для того, чтобы не переходить на сторону "АдГ", 11% сказали, что отметили уменьшение числа "правых экстремистов" в партии. Только 10% заявили, что они считают политическую программу партии лучше других.

Напомним, 23 февраля Германия голосовала на досрочных федеральных выборах. По их итогам правоконсерваторы ХДС/ХСС получили больше всего голосов.

Но из-за внутренних споров в лагере консерваторов "Альтернатива для Германии" постепенно наращивает рейтинг.

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