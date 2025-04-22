У ЄС оцінили прогрес Молдови у перемовинах про вступ: скринінг 3 кластерів з 6 завершено

Молдова завершила скринінг трьох тематичних кластерів з шести наявних під час перемовин про вступ до Європейського Союзу: кластер 1 "Засадничі питання" ("Основи"), кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 6 "Зовнішні відносини", – а наприкінці травня має завершити скринінг кластера 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".

Про це на запит кореспондентки "Європейської правди" 22 квітня повідомив речник Європейської комісії.

Речник ЄК наголосив, що наприкінці травня 2025 року Молдова матиме завершеним скринінг (перевірку відповідності законодавства Молдови законодавству ЄС) чотирьох з шести кластерів.

"Наразі двосторонні скринінгові зустрічі (з Молдовою) тривають до кінця 2025 року. Це процес, під час якого ЄС оцінює відповідність Молдови законодавству ЄС. Молдова дуже добре підготувалася і налаштована на ці зустрічі", – підкреслив речник Єврокомісії.

Він повідомив, що скринінг кластера 1 "Основи" ("Засадничі питання") завершився ще на початку 2025 року.

За його словами, станом на зараз для Молдови завершений також скринінг кластера 2 "Внутрішній ринок" та кластера 6 "Зовнішні відносини".

"Скринінг кластера 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток" триває і завершиться наприкінці травня 2025", – додав речник Європейської комісії.

"Єврокомісія надіслала перший звіт про результати скринінгу кластера 1 до Ради ЄС 16 січня 2025 року. Ми сподіваємося розпочати переговори щодо кластера 1 "Основи", як тільки Молдова виконає початкові умови (opening benchmarks)", – розповів він.

Як повідомляла "ЄвроПравда", 22 квітня у Єврокомісії заявили, що процес скринінгу у рамках перемовин про вступ з Україною відбувається зі швидкістю, безпрецедентною для Європейського Союзу.

Так, 16 січня 2025 Єврокомісія надіслала Раді ЄС перший скринінговий звіт щодо кластера 1 "Основи" для України.

Але в лютому 2025 Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і пообіцяла блокувати відкриття кластерів, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо цього питання.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже проголосував в опитуванні – проти членства України в ЄС.