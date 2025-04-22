В течение вторника по всем Нидерландам арестовали 14 человек, включая несовершеннолетних, которых подозревают в подстрекательстве к терроризму через социальные сети.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила прокуратура Нидерландов.

Подозреваемых в возрасте от 14 до 30 лет обвиняют в попытке подстрекательства других лиц к совершению террористических актов, в частности в TikTok.

Аресты состоялись в разных местах в Нидерландах с привлечением нескольких региональных подразделений полиции в координации с национальной прокуратурой, говорится в сообщении.

Следственные действия прошли в рамках более широких усилий, направленных на борьбу с правонарушениями, связанными с терроризмом, совершаемыми в интернете.

Правоохранители Нидерландов не уточнили конкретные места арестов или лиц подозреваемых ввиду того, что расследование продолжается и касается несовершеннолетних.

Военная разведка Нидерландов ранее констатировала, что Россия усиливает свои гибридные атаки, направленные на подрыв нидерландского общества.

Между тем в начале апреля во Франции задержали трех молодых людей по подозрению в подготовке теракта.