Каллас: США ще не використали всі засоби тиску на Росію

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що США не використали свої інструменти для тиску на Росію, аби вона погодилась припинити повномасштабну агресію проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас заявила в інтервʼю AFP.

За словами головної дипломатки ЄС, оголошення Росією "великоднього перемир'я" на вихідних було вивертом, спрямованим на президента США Дональда Трампа.

"Очевидно, що Росія грає в усі ці ігри, тягне час і не дуже хоче миру. Вони думають, що час на їхньому боці, тому вони не демонструють жодних добрих знаків чи доброї волі", – додала вона.

Каллас висловила сподівання, що Вашингтон займе більш жорстку позицію щодо Москви, перш ніж відмовиться від своїх мирних зусиль.

"У них в руках є інструменти, які вони можуть використовувати для тиску на Росію. Вони не використали ці інструменти", – зазначила європейська посадовиця.

"Якщо вони зараз полишають (свої зусилля. – Ред.), не використовуючи інструменти, які фактично є в їхніх руках, то у мене виникає велике питання: чому? Чому вони не використовують інструменти, щоб справді покласти край цій війні?" – риторично спитала вона.

Нагадаємо, президент Трамп заявив у понеділок, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним "мирного плану" щодо війни в Україні.

23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч, де США, Україна та її європейські союзники обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні.

У складі української делегації будуть керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.