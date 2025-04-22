Каллас: США еще не использовали все средства давления на Россию

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что США не использовали свои инструменты для давления на Россию, чтобы она согласилась прекратить полномасштабную агрессию против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас заявила в интервью AFP.

По словам главного дипломата ЕС, объявление Россией "пасхального перемирия" на выходных было уловкой, направленной на президента США Дональда Трампа.

"Очевидно, что Россия играет во все эти игры, тянет время и не очень хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому они не демонстрируют никаких добрых знаков или доброй воли", – добавила она.

Каллас выразила надежду, что Вашингтон займет более жесткую позицию в отношении Москвы, прежде чем откажется от своих мирных усилий.

"У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для давления на Россию. Они не использовали эти инструменты", – отметила европейский чиновник.

"Если они сейчас оставляют (свои усилия. – Ред.), не используя инструменты, которые фактически есть в их руках, то у меня возникает большой вопрос: почему? Почему они не используют инструменты, чтобы действительно положить конец этой войне?" – риторически спросила она.

Напомним, президент Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им "мирного плана" по войне в Украине.

23 апреля в Лондоне состоится встреча, где США, Украина и ее европейские союзники будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне.

В составе украинской делегации будут руководитель ОПУ Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.