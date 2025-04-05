ЗМІ: РФ влаштовувала підриви посилок із секс-іграшками, залучаючи до цього українців

Російські спецслужби причетні до низки вибухів посилок у країнах Європи, до організації яких залучали, зокрема, українців.

Про це повідомляє Reuters, яке поспілкувалося із ознайомленим співрозмовником, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ця справа стосується випадку, який стався торік улітку, коли на кур'єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі вибухнули три посилки. Ще одну посилку з вибухівкою, яка не спрацювала, також виявили на складі у Варшаві.

За словами людини, знайомої з цією справою, подушки, упаковані в посилки з косметикою і секс-іграшками, містили приховані саморобні запалювальні пристрої, виготовлені з коктейлю хімічних речовин, включаючи високореактивний магній.

Співрозмовник зазначив, хімікати підпалювалися заздалегідь встановленими детонаторами, пристосованими до дешевих китайських електронних гаджетів, які використовуються для відстеження таких речей, як загублені ключі, а ефект посилювався тюбиками з косметикою, які виглядали як косметичні засоби, але насправді містили гель, виготовлений з легкозаймистих сполук, включаючи нітрометан.

"Провадження у цій справі стосується злочинної діяльності, інспірованої російським ГРУ (Головне управління розвідки Росії, – Ред)", – розповів співрозмовник.

За словами співрозмовника, польське обвинувачення ґрунтується на свідченнях щонайменше п'яти підозрюваних членів ймовірної диверсійної групи, а також на засекречених висновках служб безпеки.

Як зазначається, у розслідуванні є щонайменше п’ять підозрюваних учасників ймовірної диверсійної групи, які реалізовували підриви.

Співрозмовник розповів агентству, що один із них – українець Владислав Деркавець. Він розповів на допиті, що отримав у Telegram інструкції від чоловіка на ім’я Воїн, із яким його познайомив друг. Улітку 2024-го він вирушив до Литви, де спакував чотири посилки, кожну з набивною вкладкою, а також кількома тюбиками косметики й секс-іграшками. Перш ніж запакувати посилки, він натиснув кнопки відкладеної детонації.

Після цього, за словами ознайомленого співрозмовника, Деркавець передав пакунки іншому чоловіку в парку Вільнюса, який назвав кодове слово "Mary".

У серпні 2024-го його заарештували за підозрою у вчиненні терористичних актів на замовлення російської розвідки. Він сам відкидає звинувачення.

Ще одним підозрюваним є 44-річного росіянина Олександра Безрукавий, завданням якого було підготовка до атаки на вантажні літаки, що виконують рейси до Північної Америки.

Для цього він мав організувати відправку посилок з кросівками та одягом із Варшави до Вашингтона та Оттави. Він також заперечує висунуті йому звинувачення.

Нагадаємо, восени Польща повідомляла про підготовку росіянами терактів на рейсах DHL у напрямку США та Великої Британії. Понад те, тоді польська прокуратура оголосила про затримання чотирьох людей у межах цієї справи.

А деталі цих звинувачень оприлюднило у листопаді американське видання Wall Street Journal. Стаття, що ґрунтується на даних джерел і розмовах із західними посадовцями, стверджує, що Росія планувала операції з підпалу трансатлантичних авіарейсів, як пасажирських, так і вантажних, що прямували до США й Канади.

Тоді співрозмовники журналістів стверджували, що частинами цих операцій мали стати пожежі, влаштовані Росією в липні в логістичних центрах DHL у німецькому Лейпцигу та британському Бірмінгемі.

Коли відбулися інциденти у Німеччині та Британії, компанія та органи влади не уточнювали, що було джерелом загорянь. Американське видання, втім, стверджує, що пристрої з легкозаймистою сумішшю на основі магнію були вмонтовані в електромасажери.

Про російський слід цих атак стверджували з певністю.