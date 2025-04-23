Свириденко о встрече в Лондоне: Украина готова к переговорам, но не к капитуляции

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко на фоне встречи в Лондоне о прекращении развязанной РФ войны заявила, что Украина готова вести переговоры, но не сдаться.

Об этом украинский министр написала в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Свириденко, Украина не согласится на соглашение, которое даст РФ возможность для перегруппировки и "возвращения с большим насилием".

"Сегодня, когда делегация Украины встречается с партнерами в Лондоне, мы подтверждаем свою принципиальную позицию: Украина готова вести переговоры, но не сдаваться", – подчеркнула она.

По словам Свириденко, полное прекращение огня на суше, в воздухе и на море – это необходимый первый шаг, а если "Россия предпочтет ограниченную паузу, Украина ответит тем же".

"Наш народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир. Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности – достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить прочный мир", – резюмировала она.

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании.

Однако МИД Великобритании в среду подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, зато встречи проходят на уровне высокопоставленных чиновников.

Тем временем СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию – основные пункты из этого предложения изложены в этой новости.