Литва оголосить день жалоби за Папою Римським на день його похорон

У суботу, 26 квітня, коли в Римі відбудеться похорон Папи Римського Франциска, Литва оголосить день жалоби.

Про це повідомив у середу, 23 квітня уряд країни, цитує мовник LRT, пише "Європейська правда".

Як заявив литовський міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович, з огляду на те, що Папа Римський Франциск "відійшов у вічність 21 квітня, цим проєктом постанови пропонується оголосити в Литві 26 квітня день жалоби, щоб вшанувати пам'ять понтифіка".

За його словами, в суботу, 26 квітня, з 07:00 до 22:00 біля, над або на державних і муніципальних будівлях, офісах компаній і житлових будинках необхідно буде підняти литовські прапори з чорними стрічками.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.

Похорон призначили на суботу, 26 квітня. Про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком повідомили низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський.

В Італії через смерть Франциска оголосили п'ятиденну жалобу.