У Сеймі Литви зробили перший крок до виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін

Комітет з національної безпеки і оборони Сейму в середу одноголосно схвалив пропозицію Литви про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як заявив на засіданні комітету радник президента з національної безпеки Марюс Чеснулявічюс, застосування мін дасть змогу "завдати шкоди живій силі противника досить дешевими засобами".

"Денонсація цієї конвенції дасть нам змогу робити запаси і, що найважливіше – навчати військових. Це, безумовно, стане серйозним стримувальним фактором. Не йдеться про те, що ми безвідповідально готуємося до війни, але ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб стримати ворога, перш ніж він вирішить що-небудь зробити щодо Литви", – сказав він.

Помічник командувача армії полковник Андрюс Ягмінас сказав, що денонсація конвенції дасть змогу навчати військовослужбовців, накопичувати припаси, використання мін також послужить стримувальним фактором.

Лідер опозиційних консерваторів, заступник голови Комітету Лаурінас Кащюнас заявив, що для денонсації законопроєкту в Сеймі потрібно 86 голосів. Він припускає, що зібрати необхідну кількість голосів вдасться.

Після розгляду в комітеті законопроєкт відправлять на обговорення до сесійної зали литовського Сейму.

Оттавська конвенція була ухвалена в Осло 18 вересня 1997 року, але набула чинності 1999 року. До неї приєдналися понад 160 країн світу, зокрема більшість західних. До конвенції не приєдналися Китай, Росія, США, Індія і Пакистан.

Держави-учасниці конвенції зобов'язуються ніколи і за жодних обставин не використовувати протипіхотні міни, а також не розробляти, не виготовляти і не купувати їх в інший спосіб, не зберігати і нікому прямо чи опосередковано не передавати.

Латвія, Естонія, Литва, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через явну зневагу Росії до міжнародних кордонів і серйозну загрозу, яку вона становить для регіональної та глобальної безпеки.

Як відомо, у Польщі хочуть розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ та Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".

Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю.