В Сейме Литвы сделали первый шаг к выходу из конвенции о запрете противопехотных мин

Комитет по национальной безопасности и обороне Сейма в среду единогласно одобрил предложение Литвы о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как заявил на заседании комитета советник президента по национальной безопасности Марюс Чеснулявичюс, применение мин позволит "нанести ущерб живой силе противника достаточно дешевыми средствами".

"Денонсация этой конвенции позволит нам делать запасы и, что самое важное – обучать военных. Это, безусловно, станет серьезным сдерживающим фактором. Речь не идет о том, что мы безответственно готовимся к войне, но мы принимаем все необходимые меры, чтобы сдержать врага, прежде чем он решит что-либо сделать в отношении Литвы", – сказал он.

Помощник командующего армии полковник Андрюс Ягминас сказал, что денонсация конвенции позволит обучать военнослужащих, накапливать припасы, использование мин также послужит сдерживающим фактором.

Лидер оппозиционных консерваторов, заместитель председателя Комитета Лауринас Кащюнас заявил, что для денонсации законопроекта в Сейме нужно 86 голосов. Он предполагает, что собрать необходимое количество голосов удастся.

После рассмотрения в комитете законопроект отправят на обсуждение в сессионный зал литовского Сейма.

Оттавская конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года, но вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, в том числе большинство западных. К конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Государства-участники конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не изготавливать и не приобретать их другим способом, не хранить и никому прямо или косвенно не передавать.

Латвия, Эстония, Литва, Польша и Финляндия объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за явного пренебрежения России к международным границам и серьезной угрозы, которую она представляет для региональной и глобальной безопасности.

Как известно, в Польше хотят разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".

Литва по примеру Польши рассматривает возможность установки противопехотных мин на границах с Россией и Беларусью.