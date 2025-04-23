Росія закрилась від 21 депутата Британії, пожалівшись на "русофобію"

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про "санкції" проти 21 члена британського парламенту, звинувативши їх у "демонізації" РФ та військовій допомозі Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві російського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Росії пожалілось, що Британія докладає "зусиль із демонізації" РФ, активно фабрикує "антиросійські наративи" та "накачує зброєю неонацистський режим у Києві".

Відповіддю на це стала заборона на вʼїзд 21 члена Палати громад і Палати лордів Великої Британії.

"Русофобія і прагнення зруйнувати російську державність залишаються невід'ємними елементами британської зовнішньої політики, повністю підпорядкованої заподіянню якомога більшої шкоди нашим національним інтересам", – лементує МЗС Росії.

Москва регулярно оголошує про подібні "санкції" проти громадян Британії та інших західних держав, які підтримують Україну у її протистоянні повномасштабному вторгненню РФ.

Нагадаємо, що 24 лютого Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Росії за час повномасштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року.