Россия закрылась от 21 депутата Британии, пожаловавшись на "русофобию"

Министерство иностранных дел России объявило о "санкциях" против 21 члена британского парламента, обвинив их в "демонизации" РФ и военной помощи Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении российского МИДа.

Внешнеполитическое ведомство России пожаловалось, что Великобритания прилагает "усилия по демонизации" РФ, активно фабрикует "антироссийские нарративы" и "накачивает оружием неонацистский режим в Киеве".

Ответом на это стал запрет на въезд 21 члена Палаты общин и Палаты лордов Великобритании.

"Русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики, полностью подчиненной задаче нанесения как можно большего ущерба нашим национальным интересам", – сетует МИД России.

Москва регулярно объявляет о подобных "санкциях" против граждан Великобритании и других западных государств, которые поддерживают Украину в ее противостоянии полномасштабному вторжению РФ.

Напомним, что 24 февраля Великобритания ввела самый большой пакет санкций против России за время полномасштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года.