Росія розродилася "санкціями" проти британських міністрів і журналістів

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок, 26 листопада, оголосило про заборону на в’їзд 30 британським урядовцям, депутатам і журналістам у відповідь на "русофобську політику".

Як повідомляє "Європейська правда", таке російський МЗС опублікував у себе на сайті.

Зовнішньополітичне відомство Росії закидає Британії "антиросійську риторику", "підтримку неонацистського київського режиму" і всяке таке, а також заявляє про "налаштованість Лондона на подальше системне протистояння".

"У відповідь на ворожі дії британської сторони ухвалено рішення про занесення до російського "стоп-листа" низки представників політичного істеблішменту, військового блоку, підприємств високотехнологічного сектору, а також журналістського корпусу Великої Британії, які проявили себе на антиросійській ниві", – заявили там.

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У переліку британців, яким Росія закриває в’їзд – заступниця прем’єра Британії Анджела Райнер і 12 міністрів уряду Кіра Стармера, а також кілька їхніх заступників і радників, депутати Палати лордів і Палати громад, керівники кількох британських оборонних компаній, а також два журналісти The Times і Daily Mail.

"Роботу над розширенням російського "стоп-листа" у відповідь на ворожі дії влади Великої Британії буде продовжено", – обіцяє російське МЗС.

Перед цим стало відомо, що Росія вишле одного британського дипломата "за шпигунство".

У Москві й раніше оголошували про подібні "санкції": приміром, у квітні заборонили в'їзд для 20 британців, яких "звинуватили" в допомозі Україні.