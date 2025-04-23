Молдове пришлось опровергать фейк о дорогих нарядах президента Санду
Администрации президента Молдовы пришлось опровергать распространенный в Telegram-каналах фейк о дорогих нарядах из гардероба Майи Санду.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Молдовы Игорь Захаров, которого цитирует NewsMaker, сообщает "Европейская правда".
В некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что Майю Санду якобы занесли в топ-10 президентов с самым дорогим гардеробом по версии журнала Vogue.
"Уже несколько дней циркулирует большой фейк о нарядах президента Майи Санду, якобы они стоят десятки тысяч евро... Это возмутительная ложь, порожденная отсутствием идей и, возможно, отчаянием, которое увеличилось после расследования издания The Insider, разоблачившего пропагандистские сети Кремля", – отметил Захаров.
По его словам, президент Санду "известна своей скромностью и честностью".
"А тысячи граждан видели, как она путешествует в тех же условиях, что и обычные пассажиры, и делает покупки в тех же магазинах, что и все остальные", – добавил представитель президента.
Захаров рассказал, что 80% гардероба президента составляют вещи молдовского производства.
Напомним, недавно в Молдове неизвестные лица устроили массовую рассылку якобы от имени налоговой службы, в которой получателей призывают поддержать партию президента Майи Санду и задонатить на это 2% налога с доходов.
Директор Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце в декабре заявил, что Россия будет пытаться получить контроль над молдовским парламентом во время выборов в 2025 году.