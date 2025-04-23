Сильний землетрус у Стамбулі: постраждали понад 150 осіб

Внаслідок сильного землетрусу, який у середу сколихнув турецький Стамбул, понад 150 осіб були госпіталізовані з травмами.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Землетрус попередньою магнітудою 6,2 бала відчували в Стамбулі та інших прилеглих районах.

Повідомлень про серйозні руйнування в мегаполісі не надходило.

Як зазначила адміністрація губернатора Стамбула, понад 150 людей були госпіталізовані з травмами, отриманими при спробі покинути будівлі.

"Через паніку 151 громадянин отримав травми, стрибнувши з висоти. Вони продовжують лікування лікарнях, загрози їхнім життям немає", йдеться в заяві.

Коментуючи землетрус, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що серйозних наслідків не виникло.

"Нехай Бог захистить нашу країну і наш народ від усіляких лих, катастроф, нещасних випадків і неприємностей", – сказав він.

Окрім основного поштовху магнітудою 6,2, в районі Стамбула зафіксували ще вісім землетрусів.