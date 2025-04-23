Сильное землетрясение в Стамбуле: пострадали более 150 человек

В результате сильного землетрясения, которое в среду всколыхнуло турецкий Стамбул, более 150 человек были госпитализированы с травмами.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Землетрясение предварительной магнитудой 6,2 балла ощущали в Стамбуле и других прилегающих районах.

Сообщений о серьезных разрушениях в мегаполисе не поступало.

Как отметила администрация губернатора Стамбула, более 150 человек были госпитализированы с травмами, полученными при попытке покинуть здания.

"Из-за паники 151 гражданин получил травмы, прыгнув с высоты. Они продолжают лечение больницах, угрозы их жизням нет", говорится в заявлении.

Комментируя землетрясение, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что серьезных последствий не возникло.

"Пусть Бог защитит нашу страну и наш народ от всяческих бедствий, катастроф, несчастных случаев и неприятностей", – сказал он.

Кроме основного толчка магнитудой 6,2, в районе Стамбула зафиксировали еще восемь землетрясений.