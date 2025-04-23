Дания выделит более 40 миллионов евро на боеприпасы для Украины

Дания выделит 317 миллионов датских крон (более 42 миллионов евро) на артиллерийские боеприпасы для Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в оборонном ведомстве, датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен проведет встречу со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Среди прочего, министры обсудят дальнейшую поддержку Украины и выделение Дании около 317 миллионов датских крон на артиллерийские боеприпасы, которые будут закупать через Эстонию.

"Очень важно, чтобы Дания и наши близкие союзники продолжали поддерживать борьбу Украины за свободу. Мы должны в дальнейшем направлять нашу поддержку, чтобы украинцы могли противостоять российской агрессии", – сказал Поульсен.

Как отметили в датском Минобороны, Украина имеет большую потребность в непрерывных поставках артиллерийских боеприпасов различных калибров.

В рамках нового пакета помощи Дания решила профинансировать передачу Украине различных видов артиллерийских боеприпасов через Эстонию.

"Помощь Украине должна предоставляться в соответствии с конкретными пожеланиями и потребностями Украины. Хорошо и важно, что Эстония способна доставить украинцам желаемые типы боеприпасов", – добавил Поульсен.

Оба министра также обсудят работу Эстонии по усилению ИТ-безопасности Украины под эгидой ИТ-коалиции.

Недавно глава Министерства обороны Германии Борис Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Кроме того, Литва намерена выделить Украине 20 млн евро на закупку боеприпасов.