ЗМІ розповіли, як Європа й Україна реагували на план США з територіальними поступками

Україна та її європейські союзники намагались переконати США у тому, що припинення вогню і ясність щодо гарантій безпеки для Києва мають передувати будь-якій мирній угоді з Росією, яка потенційно передбачала б розмови про територіальні поступки.

Про це агентству Bloomberg розповіли обізнані джерела, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає агентство, напередодні зустрічі в Лондоні в середу офіційні особи намагалися отримати від Вашингтона більш детальну інформацію про послідовність виконання його пропозицій щодо припинення бойових дій в Україні та закінчення повномасштабної війни, яку розв’язала РФ.

За словами співрозмовників, хоча вони і прагнуть підтримати план США, Україна та європейські держави хочуть отримати гарантії того, що Росія готова погодитися на припинення вогню, щоб забезпечити простір для переговорів щодо остаточної мирної угоди.

Вони також хочуть впевненості в тому, що Москва готова прийняти угоду, яка включатиме гарантії безпеки від західних партнерів України, що дасть змогу Києву зберегти адекватно укомплектовану й оснащену армію, додали джерела.

Європейці стурбовані тим, що в поспіху, пов'язаному з припиненням бойових дій, шанси можуть дедалі більше складатися проти Києва, зазначає агентство.

США, за даними ЗМІ, готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що і Україні, і Росії доведеться "віддати частину території, якою вони зараз володіють".

У вівторок президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Тим часом ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні минулого тижня в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання – основні пункти з цієї пропозиції викладені у цій новині.