СМИ рассказали, как Европа и Украина реагировали на план США с территориальными уступками

Украина и ее европейские союзники пытались убедить США в том, что прекращение огня и ясность относительно гарантий безопасности для Киева должны предшествовать любой мирной сделке с Россией, которая потенциально предусматривала бы разговоры о территориальных уступках.

Об этом агентству Bloomberg рассказали осведомленные источники, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, накануне встречи в Лондоне в среду официальные лица пытались получить от Вашингтона более подробную информацию о последовательности выполнения его предложений о прекращении боевых действий в Украине и окончании полномасштабной войны, которую развязала РФ.

По словам собеседников, хотя они и стремятся поддержать план США, Украина и европейские государства хотят получить гарантии того, что Россия готова согласиться на прекращение огня, чтобы обеспечить пространство для переговоров по окончательному мирному соглашению.

Они также хотят уверенности в том, что Москва готова принять соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от западных партнеров Украины, что позволит Киеву сохранить адекватно укомплектованную и оснащенную армию, добавили источники.

Европейцы обеспокоены тем, что в спешке, связанной с прекращением боевых действий, шансы могут все больше складываться против Киева, отмечает агентство.

США, по данным СМИ, готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что и Украине, и России придется "отдать часть территории, которой они сейчас владеют".

Во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Между тем СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию – основные пункты из этого предложения изложены в этой новости.