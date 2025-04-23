Глава МЗС Британії назвав "цінною" зустріч у Лондоні щодо України
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підсумував зустріч у Лондоні із главою українського МЗС Андрієм Сибігою і міністром оборони Рустемом Умєровим, назвавши її "цінною".
Про це британський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".
За словами Леммі, зустріч відбулась у "критичний момент для нашої безпеки".
"Ми працюємо разом з США, Україною та європейськими союзниками над тим, щоб покласти край війні та забезпечити справедливий і тривалий мир, і сьогодні у Лондоні відбулись переговори високопосадовців", – зазначив він.
Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії.
Однак МЗС Великої Британії у середу підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройшли на рівні високопосадовців.
У цій зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та сам Єрмак.
З боку Великої Британії взяли участь радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, від Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.
Як зазначив глава ОПУ Андрій Єрмак, під час цієї зустрічі команди продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні.