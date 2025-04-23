Глава МЗС Британії назвав "цінною" зустріч у Лондоні щодо України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі підсумував зустріч у Лондоні із главою українського МЗС Андрієм Сибігою і міністром оборони Рустемом Умєровим, назвавши її "цінною".

Про це британський міністр написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Леммі, зустріч відбулась у "критичний момент для нашої безпеки".

"Ми працюємо разом з США, Україною та європейськими союзниками над тим, щоб покласти край війні та забезпечити справедливий і тривалий мир, і сьогодні у Лондоні відбулись переговори високопосадовців", – зазначив він.

Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори на рівні міністрів закордонних справ України, США, Франції, Німеччини та Британії.

Однак МЗС Великої Британії у середу підтвердило, що перемовини на рівні міністрів відкладені, натомість зустрічі пройшли на рівні високопосадовців.

У цій зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та сам Єрмак.

З боку Великої Британії взяли участь радник прем’єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл, з боку Франції – дипломатичний радник президента Емманюель Бонн, від Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та безпеки Єнс Пльотнер.

Як зазначив глава ОПУ Андрій Єрмак, під час цієї зустрічі команди продовжили глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні.