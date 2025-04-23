Глава МИД Британии назвал "ценной" встречу в Лондоне по Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подытожил встречу в Лондоне с главой украинского МИД Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым, назвав ее "ценной".

Об этом британский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Лэмми, встреча состоялась в "критический момент для нашей безопасности".

"Мы работаем вместе с США, Украиной и европейскими союзниками над тем, чтобы положить конец войне и обеспечить справедливый и длительный мир, и сегодня в Лондоне состоялись переговоры высокопоставленных чиновников", – отметил он.

Ожидалось, что 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании.

Однако МИД Великобритании в среду подтвердило, что переговоры на уровне министров отложены, зато встречи прошли на уровне высокопоставленных чиновников.

В этой встрече приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и сам Ермак.

Со стороны Великобритании приняли участие советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции – дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн, от Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плетнер.

Как отметил глава ОПУ Андрей Ермак, во время этой встречи команды продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине.