Аеропорт Бордо закликають скасувати нічні авіарейси

У французькому Бордо кілька асоціацій місцевих мешканців закликають запровадити нічну комендантську годину в аеропорту міста з 22 вечора до 6 ранку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Асоціації направили листа місцевій владі із пропозицією винести на голосування можливість запровадження комендантської години і, відповідно, припинення польотів літаків між 22:00 і 6:00.

Вони просять включити це питання до порядку денного наступного засідання місцевої ради, яке відбудеться в червні.

Асоціації порівнюють ситуацію з аеропортом Лілль-Лескен, де проводиться дослідження з метою визначення нічних обмежень. У Ліллі місцеві депутати одноголосно проголосували за пропозицію запровадити комендантську годину в аеропорту з 23:00 до 6:00.

"Здається незрозумілим, що депутати міської агломерації Бордо не в змозі вирішити це питання так само, як їхні колеги в Ліллі. Ми очікуємо, що наші обранці матимуть таку ж здатність діяти в інтересах місцевих жителів", – заявляють асоціації.

У Франції комендантська година діє в аеропортах Орлі, Базель-Мюлузі, Страсбурга, Бове та Нанта.

"Нагадуємо, що години між 22:00 і північчю є найбільш важливими для засинання людей, а також найбільш завантаженими з точки зору нічного руху транспорту. Тому не може бути й мови про ігнорування цього часового проміжку", – підсумовують асоціації.

Нагадаємо, у травні минулого року Вища рада охорони здоров'я Бельгії заявила, що авіаційний шум та забруднення повітря, спричинені злетом і посадкою літаків у аеропорту Брюсселя в Завентемі, негативно впливають на здоров'я місцевих жителів.