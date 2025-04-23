Аэропорт Бордо призывают отменить ночные авиарейсы

Во французском Бордо несколько ассоциаций местных жителей призывают ввести ночной комендантский час в аэропорту города с 22 вечера до 6 утра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Ассоциации направили письмо местным властям с предложением вынести на голосование возможность введения комендантского часа и, соответственно, прекращение полетов самолетов между 22:00 и 6:00.

Они просят включить этот вопрос в повестку дня следующего заседания местного совета, которое состоится в июне.

Ассоциации сравнивают ситуацию с аэропортом Лилль-Лескен, где проводится исследование с целью определения ночных ограничений. В Лилле местные депутаты единогласно проголосовали за предложение ввести комендантский час в аэропорту с 23:00 до 6:00.

"Кажется непонятным, что депутаты городской агломерации Бордо не в состоянии решить этот вопрос так же, как их коллеги в Лилле. Мы ожидаем, что наши избранники будут иметь такую же способность действовать в интересах местных жителей", – заявляют ассоциации.

Во Франции комендантский час действует в аэропортах Орли, Базель-Мюлузе, Страсбурга, Бове и Нанта.

"Напоминаем, что часы между 22:00 и полночью являются наиболее важными для засыпания людей, а также наиболее загруженными с точки зрения ночного движения транспорта. Поэтому не может быть и речи об игнорировании этого временного промежутка", – заключают ассоциации.

Напомним, в мае прошлого года Высший совет здравоохранения Бельгии заявил, что авиационный шум и загрязнение воздуха, вызванные взлетом и посадкой самолетов в аэропорту Брюсселя в Завентеме, негативно влияют на здоровье местных жителей.