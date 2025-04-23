Сербська компанія, повʼязана з "Газпромом", знову просить у США відстрочки від санкцій

Сербська енергетична компанія NIS звернулась до Міністерства фінансів США з проханням відтермінувати дію санкцій, які мають поширюватись на неї через звʼязок із "Газпромом".

Про це йдеться у заяві NIS від 23 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Компанія заявила, що звернулася до Міністерства фінансів США з проханням укотре відтермінувати повне запровадження санкцій.

"Мета – забезпечити безперебійну роботу компанії після 28 квітня, коли закінчується термін дії поточної ліцензії, виданої 28 березня", – додали там, уточнивши, що відповідне прохання було скероване ще у середині березня.

NIS забезпечує близько 80% внутрішнього роздрібного ринку сирою нафтою і газопродуктами. У разі введення санкцій вона не зможе імпортувати сиру нафту через хорватського оператора Janaf.

Російська державна компанія "Газпром нефть" та її материнська компанія "Газпром" володіли 56,15% акцій NIS з 2008 року. В лютому "Газпром нефть" зменшила свою частку в NIS до 44,85%.

Сербія ще на початку року попросила Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США відкласти застосування санкцій проти NIS щонайменше на 90 днів. Перша така відстрочка була надана в лютому.