Сербская компания, связанная с "Газпромом", снова просит у США отсрочки от санкций

Сербская энергетическая компания NIS обратилась в Министерство финансов США с просьбой отсрочить действие санкций, которые должны распространяться на нее из-за связи с "Газпромом".

Об этом говорится в заявлении NIS от 23 апреля, сообщает "Европейская правда".

Компания заявила, что обратилась в Министерство финансов США с просьбой в очередной раз отсрочить полное введение санкций.

"Цель – обеспечить бесперебойную работу компании после 28 апреля, когда истекает срок действия текущей лицензии, выданной 28 марта", – добавили там, уточнив, что соответствующая просьба была направлена еще в середине марта.

NIS обеспечивает около 80% внутреннего розничного рынка сырой нефтью и газопродуктами. В случае введения санкций она не сможет импортировать сырую нефть через хорватского оператора Janaf.

Российская государственная компания "Газпром нефть" и ее материнская компания "Газпром" владели 56,15% акций NIS с 2008 года. В феврале "Газпром нефть" уменьшила свою долю в NIS до 44,85%.

Сербия еще в начале года попросила Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США отложить применение санкций против NIS минимум на 90 дней. Первая такая отсрочка была предоставлена в феврале.