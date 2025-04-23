У Швеції дозволять продавати алкоголь уроздріб після "лекції" про його шкоду

Уряд Швеції запропонував дозволити власникам малих пивоварень, виноградників і винокурень продавати свої напої уроздріб, але в обмін на попередження про їхню шкоду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чинне законодавство Швеції передбачає, що у крамницях можуть продавати лише напої з вмістом алкоголю до 3,5%, а міцніші – тільки у місцях спеціальної мережі державних магазинів Systembolaget.

У Швеції цих магазинів налічують близько 450, у них обмежені години роботи, там не рекламують алкоголь і не надають знижок.

Внесений шведським урядом закон про так продаж алкогольних напоїв будь-якої міцності набуде чинності у червні 2025 року і діятиме протягом шести років.

Він передбачає, що алкоголь можна буде купувати і у точках продажу невеликих виробників, але у строго невеликих обсягах і після прослуховування "лекції" про його шкоду.

Пропозицію ухвалили у парламенті Швеції 154 голосами "за" і 129 голосами "проти" – передусім лівої опозиції, яка засудила демонтаж десятиліть монополії держави на продаж алкоголю.

Натомість правий уряд Швеції назвав зміну "реформою свободи", яка має на меті стимулювати розвиток сектору мікропивоваріння, виноробства та туристичної індустрії.

Сусідня до Швеції Фінляндія, яка має одну з найсуворіших політик щодо алкоголю в Європейському Союзі, також поступово послаблює свої обмеження.