В Швеции разрешат продавать алкоголь в розницу после "лекции" о его вреде

Правительство Швеции предложило разрешить владельцам малых пивоварен, виноградников и винокурен продавать свои напитки в розницу, но в обмен на предупреждение об их вреде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Действующее законодательство Швеции предусматривает, что в магазинах могут продавать только напитки с содержанием алкоголя до 3,5%, а крепкие – только в местах специальной сети государственных магазинов Systembolaget.

В Швеции этих магазинов насчитывается около 450, у них ограниченные часы работы, там не рекламируют алкоголь и не предоставляют скидок.

Внесенный шведским правительством закон о да продаже алкогольных напитков любой крепости вступит в силу в июне 2025 года и будет действовать в течение шести лет.

Он предусматривает, что алкоголь можно будет покупать и в точках продажи небольших производителей, но в строго небольших объемах и после прослушивания "лекции" о его вреде.

Предложение приняли в парламенте Швеции 154 голосами "за" и 129 голосами "против" – прежде всего левой оппозиции, которая осудила демонтаж десятилетий монополии государства на продажу алкоголя.

Зато правое правительство Швеции назвало изменение "реформой свободы", которая имеет целью стимулировать развитие сектора микропивоварения, виноделия и туристической индустрии.

Соседняя к Швеции Финляндия, которая имеет одну из самых строгих политик в отношении алкоголя в Европейском Союзе, также постепенно ослабляет свои ограничения.