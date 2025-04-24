У Молдові перед виборами почали виплачувати "Маїні тисячі" сім'ям з дітьми

Влада Молдови оголосила, що сім'ї з маленькими дітьми та дітьми з інвалідністю отримають одноразову допомогу, приурочену до Великодня.

Як пише "Європейська правда", про це 23 квітня повідомили спікер парламенту Ігор Гросу та міністр праці та соцзахисту Олексій Бузу, повідомляє Newsmaker.

Гросу, член партії президентки Маї Санду "Дія і солідарність", уточнив, що одноразову допомогу нададуть в рамках програми "Бюджет Plus", яку раніше затвердив парламент.

За словами Бузу, допомогу отримають близько 230 тисяч сімей. Підтримка пошириться і на сім'ї з діаспори.

Всі діти до 5 років отримають по 1500 леїв (понад 3600 грн). Сім'ї, в яких є діти з інвалідністю, отримають по 5000 леїв (близько 12 тисяч грн). Таких сімей в країні близько 11 тисяч.

Також по 5000 леїв отримають сім'ї, в яких є дорослі з важкими формами інвалідності – їх близько 20 тисяч.

Допомогу почнуть виплачувати 2 травня. Загальний бюджет програми – 470 млн леїв (понад 1,1 млрд грн).

Сім'ям не потрібно подавати заявки або збирати документи. Гроші перерахують на соціальну або банківську картку. Якщо картки немає, допомогу можна отримати в поштових відділеннях.

На запитання журналіста, чи не є цей захід "передвиборчою подачкою", Гросу відповів: "У нас уже третій рік поспіль проходять вибори. Якщо слідувати цій логіці, виходить, що нам взагалі нічого не можна робити і нікому не допомагати, поки не закінчиться виборчий цикл".

Парламентські вибори у Молдові призначили на 28 вересня.

Наразі партія президентки Маї Санду лідирує в соціологічних опитуваннях.