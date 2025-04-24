В Молдове перед выборами начали выплачивать "Маины тысячи" семьям с детьми

Власти Молдовы объявили, что семьи с маленькими детьми и детьми с инвалидностью получат единовременную помощь, приуроченную к Пасхе.

Как пишет "Европейская правда", об этом 23 апреля сообщили спикер парламента Игорь Гросу и министр труда и соцзащиты Алексей Бузу, сообщает Newsmaker.

Гросу, член партии президента Майи Санду "Действие и солидарность", уточнил, что единовременную помощь предоставят в рамках программы "Бюджет Plus", которую ранее утвердил парламент.

По словам Бузу, помощь получат около 230 тысяч семей. Поддержка распространится и на семьи из диаспоры.

Все дети до 5 лет получат по 1500 леев (более 3600 грн). Семьи, в которых есть дети с инвалидностью, получат по 5000 леев (около 12 тысяч грн). Таких семей в стране около 11 тысяч.

Также по 5000 леев получат семьи, в которых есть взрослые с тяжелыми формами инвалидности – их около 20 тысяч.

Помощь начнут выплачивать 2 мая. Общий бюджет программы – 470 млн леев (более 1,1 млрд грн).

Семьям не нужно подавать заявки или собирать документы. Деньги перечислят на социальную или банковскую карту. Если карты нет, помощь можно получить в почтовых отделениях.

На вопрос журналиста, не является ли эта мера "предвыборной подачкой", Гросу ответил: "У нас уже третий год подряд проходят выборы. Если следовать этой логике, получается, что нам вообще ничего нельзя делать и никому не помогать, пока не закончится избирательный цикл".

Парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября.

Сейчас партия президента Майи Санду лидирует в социологических опросах.