Глава МИД Латвии после ночной атаки РФ назвала Путина "мясником в Кремле"

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже назвала ночную ракетную атаку РФ против Украины очередным доказательством того, что глава Кремля собирается продолжать войну.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

"Сработать может только мир через силу. Россию нужно принуждать к миру, и усиливать способность Украины обороняться. Сегодняшняя масштабная атака против украинских гражданских доказывает, что мясник в Кремле хочет войны. Никаких намеков на мир нет", – написала она.

Only peace through strength can work: Russia needs to be forced into peace, while Ukraine’s self defence has to be strengthened.



Tonight’s massive attacks on civilians in Ukraine prove that the butcher in kremlin is committed to war, there isn’t a single indication for peace. https://t.co/wcVyNGFaTc pic.twitter.com/5Jz0KnIhWD