Зеленський заявив, що доручив негайно зв'язатись з партнерами щодо зміцнення ППО

Президент Володимир Зеленський після нічної масованої атаки РФ на Україну заявив, що доручив міністру оборони негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Президент заявив, що Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів 44 дні тому, у той час як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це.

"Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників. На жаль, багато руйнувань", – зазначив президент.

Станом на цей час внаслідок російської нічної атаки понад 80 людей поранено по всій Україні, у Києві 9 людей загинули.

"Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО", – повідомив також президент.

Він додав, що скоротить частину візиту до ПАР та після зустрічі з президентом цієї країни негайно повернеться в Україну.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що остання атака добре показує реальні наміри Росії, і зупинити її можна лише силою.