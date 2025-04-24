Зеленский заявил, что поручил немедленно связаться с партнерами по укреплению ПВО

Президент Владимир Зеленский после ночной массированной атаки РФ на Украину заявил, что поручил министру обороны немедленно связаться с партнерами по запросам об укреплении ПВО.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Президент заявил, что Украина согласилась на полное прекращение огня и ударов 44 дня назад, в то время как Россия продолжает убивать людей и избегать жесткого давления и ответственности за это.

"Очень важно, чтобы все в мире видели и понимали, что происходит на самом деле. Около 70 ракет, в том числе баллистические. Еще почти 150 ударных беспилотников. К сожалению, много разрушений", – отметил президент.

На данный момент в результате российской ночной атаки более 80 человек ранены по всей Украине, в Киеве 9 человек погибли.

"Был доклад военного командования. Поручил министру обороны Украины немедленно связаться с партнерами по нашим запросам об укреплении ПВО", – сообщил также президент.

Он добавил, что сократит часть визита в ЮАР и после встречи с президентом этой страны немедленно вернется в Украину.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ подчеркнул, что в попытках прекратить войну давить нужно на Москву, а не на Киев.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что последняя атака хорошо показывает реальные намерения России, и остановить ее можно только силой.