У Німеччині рятувальники здійснили сотні виїздів через підтоплення після злив

У німецькій землі Саксонія-Ангальт сильні зливи призвели до зсувів ґрунту, підтоплення доріг та підвальних приміщень.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Низка районів німецької землі Саксонія-Ангальт, зокрема Гарц і Альтмарк, ввечері 23 квітня постраждали від сильних злив.

Гроза, що супроводжувалася рясними опадами, призвела до підтоплення доріг та підвальних приміщень.

Пожежно-рятувальна служба у Гарці отримала понад 450 викликів для допомоги з подоланням наслідків негоди.

Три місцеві автодороги закрили через підтоплення і намиту грязюку, на окремих ділянках рівень води сягав метра. В адміністрації повідомили, що прибирання триватиме протягом всього дня, а остаточна ліквідація наслідків негоди може тривати до вихідних.

У регіоні не оголошували попереджень про загрозу повеней, проте очікується підвищення рівня води у річці Боде та її притоках.

Минулого тижня від повеней постраждали кілька районів на півночі Італії, повідомляли про загибель трьох людей.

Швейцарський гірськолижний курорт у ті ж дні опинився відрізаним від світу через снігопад.