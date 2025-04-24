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У Німеччині рятувальники здійснили сотні виїздів через підтоплення після злив

Новини — Четвер, 24 квітня 2025, 12:49 — Марія Ємець

У німецькій землі Саксонія-Ангальт сильні зливи призвели до зсувів ґрунту, підтоплення доріг та підвальних приміщень.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда". 

Низка районів німецької землі Саксонія-Ангальт, зокрема Гарц і Альтмарк, ввечері 23 квітня постраждали від сильних злив. 

 

Гроза, що супроводжувалася рясними опадами, призвела до підтоплення доріг та підвальних приміщень. 

Пожежно-рятувальна служба у Гарці отримала понад 450 викликів для допомоги з подоланням наслідків негоди. 

Три місцеві автодороги закрили через підтоплення і намиту грязюку, на окремих ділянках рівень води сягав метра. В адміністрації повідомили, що прибирання триватиме протягом всього дня, а остаточна ліквідація наслідків негоди може тривати до вихідних. 

У регіоні не оголошували попереджень про загрозу повеней, проте очікується підвищення рівня води у річці Боде та її притоках. 

Минулого тижня від повеней постраждали кілька районів на півночі Італії, повідомляли про загибель трьох людей. 

Швейцарський гірськолижний курорт у ті ж дні опинився відрізаним від світу через снігопад.

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Німеччина ЄвроЖиття
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