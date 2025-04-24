В Германии спасатели совершили сотни выездов из-за подтоплений после ливней
Новости — Четверг, 24 апреля 2025, 12:49 —
В немецкой земле Саксония-Анхальт сильные ливни привели к оползням, подтоплению дорог и подвальных помещений.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
Ряд районов немецкой земли Саксония-Анхальт, в частности Гарц и Альтмарк, вечером 23 апреля пострадали от сильных ливней.
Гроза, сопровождавшаяся обильными осадками, привела к подтоплению дорог и подвальных помещений.
Пожарно-спасательная служба в Гарце получила более 450 вызовов для помощи с преодолением последствий непогоды.
Три местные автодороги закрыли из-за подтопления и намытой грязи, на отдельных участках уровень воды достигал метра. В администрации сообщили, что уборка будет продолжаться в течение всего дня, а окончательная ликвидация последствий непогоды может продлиться до выходных.
В регионе не объявляли предупреждений об угрозе наводнений, однако ожидается повышение уровня воды в реке Боде и ее притоках.
На прошлой неделе от наводнений пострадали несколько районов на севере Италии, сообщалось о гибели трех человек.
Швейцарский горнолыжный курорт в те же дни оказался отрезанным от мира из-за снегопада.