В Германии спасатели совершили сотни выездов из-за подтоплений после ливней

В немецкой земле Саксония-Анхальт сильные ливни привели к оползням, подтоплению дорог и подвальных помещений.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Ряд районов немецкой земли Саксония-Анхальт, в частности Гарц и Альтмарк, вечером 23 апреля пострадали от сильных ливней.

Гроза, сопровождавшаяся обильными осадками, привела к подтоплению дорог и подвальных помещений.

Пожарно-спасательная служба в Гарце получила более 450 вызовов для помощи с преодолением последствий непогоды.

Три местные автодороги закрыли из-за подтопления и намытой грязи, на отдельных участках уровень воды достигал метра. В администрации сообщили, что уборка будет продолжаться в течение всего дня, а окончательная ликвидация последствий непогоды может продлиться до выходных.

В регионе не объявляли предупреждений об угрозе наводнений, однако ожидается повышение уровня воды в реке Боде и ее притоках.

На прошлой неделе от наводнений пострадали несколько районов на севере Италии, сообщалось о гибели трех человек.

Швейцарский горнолыжный курорт в те же дни оказался отрезанным от мира из-за снегопада.