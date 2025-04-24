Син Трампа відвідає Угорщину та зустрінеться із главою МЗС

Старший син президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп-молодший – зустрінеться з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Будапешті цього тижня.

Про це повідомило в четвер, 24 квітня, Міністерство закордонних справ Угорщини, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, зустріч Трампа-молодшого із Сійярто відбудеться у п’ятницю, 25 квітня.

Наразі невідомо, чи пов’язаний візит Трампа-молодшого з потенційною бізнес-угодою. Трамп-молодший є виконавчим віцепрезидентом Trump Organization і займається розширенням діяльності компанії у сферах нерухомості, роздрібної торгівлі, комерційних об’єктів, готелів та гольф-клубів, згідно з інформацією компанії.

Міністерство закордонних справ країни не розкрило мету візиту.

Нещодавно Трамп-молодший вже відвідував Сербію та зустрівся із президентом країни Александаром Вучичем, ЗМІ інформували, що він планує відвідати Румунію 28 квітня – за тиждень до першого туру президентських виборів в країні.

А в січні він їздив на Гренландію з приватним візитом на тлі заяв батька про намір взяти острів під контроль.