Сын Трампа посетит Венгрию и встретится с главой МИД

Старший сын президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – встретится с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Будапеште на этой неделе.

Об этом сообщило в четверг, 24 апреля, Министерство иностранных дел Венгрии, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, встреча Трампа-младшего с Сийярто состоится в пятницу, 25 апреля.

Пока неизвестно, связан ли визит Трампа-младшего с потенциальной бизнес-сделкой. Трамп-младший является исполнительным вице-президентом Trump Organization и занимается расширением деятельности компании в сферах недвижимости, розничной торговли, коммерческих объектов, гостиниц и гольф-клубов, согласно информации компании.

Министерство иностранных дел страны не раскрыло цель визита.

Недавно Трамп-младший уже посещал Сербию и встретился с президентом страны Александаром Вучичем, СМИ информировали, что он планирует посетить Румынию 28 апреля – за неделю до первого тура президентских выборов в стране.

А в январе он ездил на Гренландию с частным визитом на фоне заявлений отца о намерении взять остров под контроль.