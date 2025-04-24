Головна дипломатка ЄС відреагувала на смертоносний удар Росії по Києву

Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас прокоментувала російську смертоносну комбіновану атаку на Київ у четвер, 24 квітня.

Про це вона написала у Х, передає "Європейська правда".

Каллас заявила, що хоча Росія "заявляє про прагнення до миру, вона завдала смертельного авіаудару по Києву".

"Це не прагнення до миру – це знущання з нього. Справжньою перешкодою є не Україна, а Росія, чиї воєнні цілі залишаються незмінними", – наголосила висока представниця ЄС.

Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. На ранок стало відомо про вісьмох загиблих внаслідок російського удару по Святошинському району Києва.

Загалом постраждали 77 людей, з них з них 26 дорослих і п'ятеро дітей у лікарнях.

Глава МЗС України Андрій Сибіга після нічної атаки РФ наголосив, що у спробах припинити війну тиснути треба на Москву, а не на Київ.

Глава МЗС Латвії після нічної атаки РФ назвала Путіна "м’ясником у Кремлі", а президентка Молдови Мая Санду заявила, що остання атака добре показує реальні наміри Росії, і зупинити її можна лише силою.

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