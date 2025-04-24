Главный дипломат ЕС отреагировала на смертоносный удар России по Киеву

Высокая представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас прокомментировала смертоносную российскую комбинированную атаку на Киев в четверг, 24 апреля.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

Каллас заявила, что хотя Россия "заявляет о стремлении к миру, она нанесла смертельный авиаудар по Киеву".

"Это не стремление к миру – это издевательство над ним. Настоящим препятствием является не Украина, а Россия, чьи военные цели остаются неизменными", – подчеркнула высокая представительница ЕС.

Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. На утро стало известно о восьми погибших в результате российского удара по Святошинскому району Киева.

Всего пострадали 77 человек, из них из них 26 взрослых и пятеро детей в больницах.

Глава МИД Украины Андрей Сибига после ночной атаки РФ отметил, что в попытках прекратить войну давить надо на Москву, а не на Киев.

Глава МИД Латвии после ночной атаки РФ назвала Путина "мясником в Кремле", а президент Молдовы Майя Санду заявила, что последняя атака хорошо показывает реальные намерения России, и остановить ее можно только силой.

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