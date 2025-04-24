"Постріли" біля американської бази ВПС у Німеччині виявились несправністю гучномовця

На американській базі військово-повітряних сил у Німеччині ненадовго переривали навчання через хибну тривогу.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

У середу 23 квітня на американській базі у громаді Шпангдалем, на заході Німеччини, призупинили навчання та провели масштабні обшуки території після звуків, схожих на постріли з вогнепальної зброї.

Після перевірки повідомили, що ніякої загрози немає і навчання можуть відновитися.

24 квітня у пресслужбі повідомили, що причиною фальшивої тривоги стала несправність системи оповіщення на території – дивні звуки надходили саме з неї.

На базі у Шпангдалемі розміщена ескадрилья F-16 чисельністю до 20 літаків.

Нагадаємо, шведські винищувачі Gripen, що у квітні почали патрулювання з силами НАТО у Польщі, вперше піднімались у небо через літак РФ.

Польща вранці 24 квітня піднімала авіацію через ракетну атаку РФ проти України, що є вже стандартною процедурою на такі випадки.