"Выстрелы" возле американской базы ВВС в Германии оказались неисправностью громкоговорителя

На американской базе военно-воздушных сил в Германии ненадолго прерывали учения из-за ложной тревоги.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

В среду 23 апреля на американской базе в общине Шпангдалем, на западе Германии, приостановили учения и провели масштабные обыски территории после звуков, похожих на выстрелы из огнестрельного оружия.

После проверки сообщили, что никакой угрозы нет и учения могут возобновиться.

24 апреля в пресс-службе сообщили, что причиной фальшивой тревоги стала неисправность системы оповещения на территории – странные звуки поступали именно из нее.

На базе в Шпангдалеме размещена эскадрилья F-16 численностью до 20 самолетов.

Напомним, шведские истребители Gripen, которые в апреле начали патрулирование с силами НАТО в Польше, впервые поднимались в небо из-за самолета РФ.

Польша утром 24 апреля поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ против Украины, что является уже стандартной процедурой на такие случаи.