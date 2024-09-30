У Греції внаслідок лісової пожежі загинули двоє людей

У Греції внаслідок лісової пожежі, яка спалахнула у неділю, 29 вересня, загинули двоє людей.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву місцевої влади, передає "Європейська правда".

Як повідомила місцева влада, двоє людей загинули внаслідок лісової пожежі, яка, роздута сильним вітром, неконтрольовано вирувала в понеділок поблизу важкодоступної гірської місцевості в центральному грецькому регіоні Коринф.

Фото: Reuters

Речниця грецької поліції Константина Дімогліду заявила, що знайдені тіла сильно обгоріли і що для їхньої ідентифікації необхідні лабораторні дослідження.

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Пожежа призвела до евакуації мешканців кількох сіл.

Фото: Reuters

Сотні пожежників за підтримки дев'яти літаків боролися з вогнем, який спалахнув у неділю, 29 вересня, поблизу приморського міста Ксілокастро на півострові Пелопоннес.

Фото: Reuters

Цього року в Греції зафіксували найтепліший липень за всю історію спостережень.

Як раніше повідомлялося, Греція виплатить мільйонні компенсації постраждалим від лісової пожежі біля Афін.