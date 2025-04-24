В этом году Греция привлечет рекордное количество пожарных для борьбы с огнем

Греция в этом году привлечет рекордное количество пожарных в рамках подготовки к "плохим сценариям".

Об этом заявил в четверг, 24 апреля, министр по вопросам климатического кризиса Яннис Кефалогианнис, после ряда разрушительных лесных пожаров, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как заявила Всемирная метеорологическая организация, из-за изменения климата погода во всем мире стала более непредсказуемой и экстремальной, а 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений.

По словам Кефалогианниса, в этом году будет доступно около 18 тысяч пожарных – это самое большое количество в истории, а также тысячи волонтеров.

"Нас не должно вводить в заблуждение то, что климатические условия в этом году кажутся несколько мягче, чем в предыдущие годы. Плохие сценарии впереди", – заявил он.

Кефалогианнис также сообщил, что в этом году будет привлечено около 80 дронов с тепловизорами – почти вдвое больше, чем в прошлом году. Этот шаг призван ускорить выявление лесных пожаров.

Как ранее сообщалось, Греция выплатит миллионные компенсации пострадавшим от лесного пожара возле Афин.

В Греции в результате лесного пожара, который вспыхнул 29 сентября прошлого года погибли два человека.