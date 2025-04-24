Глава Эстонии не подписал закон о запрете церквей, оправдывающих агрессию РФ

Эстонский президент Алар Карис не промульгировал принятый парламентом закон, который позволил бы запретить деятельность церквей, оправдывающих агрессию России.

Как передает "Европейская правда", соответствующее сообщение распространила канцелярия главы Эстонии.

Карис отметил, что запрет религиозных организаций, определенный законом, противоречит статьям Конституции Эстонии о свободе вероисповедания и объединений, а также принципу пропорциональности.

"Неоднозначный запрет на внешние связи создаст правовые споры и может привести к ситуации, когда свободы всех объединений, включая политические партии, также будут ограничены", – отметил он.

По мнению эстонского президента, действующее законодательство Эстонии уже требует широкого контроля за религиозными объединениями, и "при необходимости имеющиеся инструменты должны использоваться более активно".

Карис предложил парламенту вновь обсудить законопроект и привести его в соответствие с Конституцией.

Инициативу ограничить деятельность церквей, связанных с лицами или организациями, которые поддерживают военную агрессию, выдвинуло еще в октябре прошлого года Министерство внутренних дел Эстонии.

Тогда ведомство указывало, что законопроект должен подтолкнуть Эстонскую православную церковь Московского патриархата изменить свой устав, объявив о полной автономии от Москвы.

Документ был принят эстонскими депутатами 9 апреля.

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